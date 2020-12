Opnieuw aanhouding voor dood dakloze Pool in Amsterdam

Opnieuw is een verdachte aangehouden voor de dood van een 40-jarige dakloze Pool in Amsterdam Nieuw-West. De recherche heeft de man van 38 jaar oud, die net als het slachtoffer Pools is en geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, maandag opgepakt. In november werd een eveneens 38-jarige dakloze man uit Polen aangehouden in deze zaak. Hij zit nog vast.