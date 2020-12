‘Schade voor rijscholen kan in de tientallen miljoenen lopen’

De schade voor rijschoolhouders in ons land door de coronacrisis kan oplopen tot tientallen miljoenen euro’s. Dat zegt voorzitter Ruud Rutten van de Federatie Autorijschool Management (FAM) dinsdag. De FAM is een van de grote spelers in de rijschoolbranche, samen met BOVAG, LBKR en VRB. Door de maandag afgekondigde lockdown mogen de rijschoolhouders geen rijles meer geven. Tijdens de eerste lockdown waren de rijscholen ook al een tijd dicht.