Voorarrest Thijs H. in hoger beroep verlengd

Het hof in Den Bosch heeft dinsdag het voorarrest van Thijs H. (29) verlengd. H. en zijn advocaat waren niet bij de korte, inleidende zitting aanwezig. De rechtbank in Maastricht veroordeelde de man uit Brunssum eerder tot 18 jaar cel en tbs met dwangmaatregelen wegens drie moorden in Scheveningen en op de Brunssummerheide vorig jaar mei.