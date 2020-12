De politie heeft twee mannen opgepakt op verdenking van valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen van subsidiegelden. Een van hen is een 36-jarige jongerenwerker, die voorzitter is van een stichting voor jongeren en vice-voorzitter van een sportvereniging. Ze zijn dinsdag in Breda opgepakt. Volgens de politie zouden de 36-jarige H. el L. en de 34-jarige L.L. tienduizenden euro’s hebben verduisterd.