Boskalis uitblinker op licht hoger Damrak

Het aandeel Boskalis was dinsdag een uitblinker op het Damrak dankzij een grote opdracht voor de baggeraar in de Filipijnen. De Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen aan de nieuwe handelsdag. In Amsterdam verwerkten beleggers het besluit van de Nederlandse overheid om een nieuwe lockdown in te voeren van vijf weken. Verder ging de aandacht uit naar de brexitonderhandelingen en de ontwikkelingen rond een nieuw coronasteunpakket in de Verenigde Staten.