‘Helft koopwoningen Nederland nog zonder energielabel’

Ruim de helft van de koopwoningen in Nederland heeft eind dit jaar nog geen definitief energielabel, meldt onderzoeksbureau Multiscope. De belangrijkste reden is dat mensen hun huis nog niet willen verkopen. Vanaf 1 januari wordt het bij een woningverkoop verplichte energielabel, dat laat zien hoe energiezuinig een huis is, stukken duurder dan het nu is.