Ernst Kuipers praat alsnog het land bij over corona in de zorg

Een dag later dan gebruikelijk vertelt Ernst Kuipers over de laatste stand van zaken in de Nederlandse ziekenhuizen, nu het aantal coronagevallen toeneemt. Zijn wekelijkse persmoment is doorgaans elke maandag, maar is voor één keer vanwege een volle agenda verplaatst naar dinsdag. Kuipers is bestuursvoorzitter van universitair ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam, waar het persmoment wordt gehouden. Als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is hij bovendien de vaste woordvoerder over de behandeling van coronapatiënten op de verpleegafdelingen en intensive cares, en over de gevolgen voor de reguliere zorg.