Hoger beroep drievoudig moordverdachte Thijs H. van start

Bij het hof in Den Bosch begint dinsdag het hoger beroep tegen drievoudig moordverdachte Thijs H. Hij werd deze zomer door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een moord in Den Haag en een dubbele moord op de Brunsummerheide. H. tekende beroep aan.