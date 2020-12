Statenlid Van Hoecke verlaat Forum voor Democratie

Het Zeeuwse Statenlid Eelco van Hoecke is maandag uit de provinciale fractie van Forum voor Democratie (FVD) gestapt. Hij zegt in een verklaring een hekel aan extremisme te hebben en daarom met partijgenoot Xander Eversdijk op te stappen. Van Hoecke houdt zijn zetel in de Zeeuwse Provinciale Staten.