OMT: zonder nieuwe lockdown maanden langer coronaregels

Zonder de ‘harde lockdown’ die premier Mark Rutte maandagavond aankondigde, had Nederland nog maandenlang met strenge regels moeten leven. Dat schat het deskundigenteam OMT in. Een aanscherping van de regels is volgens het OMT nodig om te voorkomen dat café’s en restaurants nog veel langer dicht moeten blijven en dat mensen maandenlang maar drie mensen thuis mogen ontvangen.