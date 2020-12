Partij achter president wint Egyptische parlementsverkiezingen

De Egyptische partij die vierkant achter president Abdel Fattah al-Sissi staat heeft meer dan de helft van de zetels in de wacht gesleept in de parlementsverkiezingen. De Mostaqbal Watn Party (Nationale Toekomstpartij) krijgt bijna 55 procent van de zetels in handen, blijkt uit de maandag bekendgemaakte uitslag.