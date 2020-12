Kerst sober en stil, maar wel met eten, wijn en kerstboom

Kerstmis en de jaarwisseling worden dit jaar sober, leeg en stil, althans als het goed is. Vanaf dinsdag tot zeker 19 januari geldt een harde lockdown: vijf weken lang moeten mensen zo min mogelijk met anderen in contact komen zodat het coronavirus niet overspringt. Premier Mark Rutte verwees maandagavond in het Torentje naar de beelden in het voorjaar. „Lege snelwegen, lege treinen en bussen, lege kantoren en schoolklassen, lege winkelstraten. Daar moeten we naar terug.”