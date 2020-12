Suriname scherpt avondklok en samenscholingsverbod aan

Hoewel het aantal nieuwe coronabesmettingen in Suriname niet enorm stijgt, scherpt de Surinaamse regering de regels toch aan. Zo zal het uitgaansverbod vanaf dinsdag al om 21.00 uur ingaan in plaats van 23.00 uur zoals de afgelopen weken het geval was. Het samenscholingsverbod wordt aangescherpt, van dertig naar maximaal twintig personen.