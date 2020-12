De politie is afgelopen weekend in het Limburgse dorp Gennep een woning binnengevallen na een melding dat daar een levende geit naar binnen was gebracht. Toen de agenten de woning doorzochten, vonden ze de geit inderdaad, in de badkamer. Maar ze waren te laat. De geit was inmiddels geslacht en lag in de douche, maakte de politie maandagavond bekend.