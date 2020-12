De kinderopvang heeft begrip voor het besluit om de kinderdagverblijven grotendeels te sluiten. „We begrijpen vanzelfsprekend de noodzaak van deze ingrijpende maatregel maar natuurlijk betreuren we dat dit nodig is. Liever hadden we reguliere opvang geboden tijdens de kerstvakantie, dat is goed voor de kinderen en het geeft ouders de ruimte thuis of op kantoor te werken. We herinneren ons allemaal de spagaat waar ouders dit voorjaar in terechtkwamen’, stelt directeur Emmeline Bijlsma van de Brancheorganisatie Kinderopvang.