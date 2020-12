KHN: sluiting bar en restaurant in hotels symboolpolitiek

De sluiting van bars en restaurants in hotels is „het toppunt van symboolpolitiek”. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in reactie op de lockdownmaatregelen die het kabinet instelt. „Opnieuw wordt de horeca geraakt. Dit keer zijn de hotels keihard aan de beurt”, aldus de branchevereniging die stelt dat de horeca juist veilig is.