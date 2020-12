Stages voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs komen in de knel nu veel winkels dicht moeten, vreest de MBO Raad, de koepel van het middelbaar beroepsonderwijs. „De retail is een belangrijke sector, we leiden ook daar veel jongeren voor op. Met het sluiten van niet-essentiële winkels vallen dus opnieuw veel leerwerkplekken weg”, zegt Adnan Tekin, voorzitter van MBO Raad, in een eerste reactie op de aangescherpte lockdown.