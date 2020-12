Rutte: boek tot half maart geen reis naar het buitenland

Het kabinet raadt ook wintersportvakanties in het voorjaar af. Premier Mark Rutte zei in zijn coronatoespraak vanuit zijn werkkamer in het Torentje dat een negatief reisadvies nu tot half maart geldt. Eerst adviseerde het kabinet alleen tijdens de kerstvakantie niet naar het buitenland te gaan. Overigens geldt voor veel landen sowieso al een ‘oranje’ advies, waarbij geldt dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. „De risico’s en onzekerheden zijn te groot.”