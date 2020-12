Rechter vonnist woensdag in zaak aanslag Charlie Hebdo

De verdachten in de zaak van de aanslagen op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo en een joodse supermarkt in 2015 horen woensdagmiddag wat hun straf wordt. De rechtbank in Parijs maakte dat bekend nadat onder anderen hoofdverdachte Ali Riza Polat het laatste woord had gekregen en zichzelf opnieuw onschuldig verklaarde.