Datalek bij justitie: onterecht toegang tot persoonsdossiers

Door een datalek hebben medewerkers van twee uitvoeringsorganisaties van Justitie tien maanden lang onbevoegd toegang gehad tot persoonsdossiers in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). In de dossiers zitten onderzoeksrapporten van psychiaters en de reclassering over verdachten en veroordeelden. Sinds begin dit jaar worden in het JDS ook de adviezen van het Openbaar Ministerie (OM) bewaard.