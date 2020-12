Winkeliers België bezorgd over mogelijke stroom Nederlanders

Comeos, de Belgische federatie voor de detailhandel, trekt aan de bel over Nederlanders en Duitsers die mogelijk in België zullen gaan shoppen nu de niet-essentiële winkels in de twee buurlanden dicht moeten. De organisatie wil overleg met de autoriteiten over het in goede banen leiden van het winkelend publiek in de doorgaans toch al drukke kerstperiode.