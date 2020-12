Voor semi-essentiële sectoren onzeker of ze mogen openblijven

Meerdere semi-essentiële sectoren weten maandagmiddag nog niet of ze de komende weken mogen openblijven of niet. „We gaan er vanuit, maar bevestiging hebben we nog niet”, aldus Joost de Jongh, voorzitter van de brancheorganisatie voor de gezelschapsdierensector Dibevo. Maandagavond maakt het kabinet nieuwe coronamaatregelen bekend.