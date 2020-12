Duitsland strenge lockdown, België ook ‘in huisarrest’ met kerst

In heel Duitsland gaat woensdag een lockdown in die zeker tot 10 januari duurt. Duitsers krijgen zo ook tijdens de feestdagen te maken met de gevolgen van de nieuwe maatregelen. Voor veel winkels is dit de belangrijkste tijd van het jaar. In dit kerstseizoen wordt normaal gesproken voor meer dan 100 miljard euro omgezet in de Bondsrepubliek. De minister van Financiën Olaf Schulz wil de pijn verwachten door getroffen bedrijven te steunen. Daar heeft hij 11 miljard euro per maand voor uitgetrokken.