Voorzitter EU-parlement opent zitting in Straatsburg in lege zaal

De voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, opent om 17.00 uur de laatste voltallige vergadering van het jaar voor een lege zaal in Straatsburg. De symbolische opening is „een gebaar van vriendschap” aan de stad en is „om de autoriteiten voor hun samenwerking en begrip te bedanken”, aldus de Italiaan. Vanwege het coronavirus worden de plenaire zittingen, die volgens het EU-verdrag in de Oost-Franse stad dienen plaats te vinden, sinds maart in Brussel gehouden.