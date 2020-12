Sluiting boekhandels in december wel „heel zuur”

Een met zorg in de boekwinkel uitgekozen boek, leuk en vakkundig ingepakt, is bij uitstek geschikt als kerstcadeau. Daarom is december ook voor uitgeverijen en boekverkopers een erg belangrijke periode en zou het „heel zuur” zijn als ook boekhandels nu moeten sluiten omdat ze niet als essentieel worden gezien, zegt Anne Schroën, directeur van de Boekverkopersbond.