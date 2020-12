Hogere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers lijken zich op te trekken aan vaccinhoop, door de eerste vaccinaties op maandag, alsook de bemoedigende berichten over een extra steunpakket om de economie door de crisis te loodsen. Ook de poging van de Britten en de Europese Unie om alsnog tot een handelsdeal te komen draagt bij aan het optimisme.