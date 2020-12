Nog even snel een badkamerkastje scoren bij IKEA

Bij IKEA in Amsterdam is het na het nieuws over het sluiten van de winkels drukker dan normaal op maandagmiddag. Bezoekers lopen in en uit in het woonwarenhuis om nog snel hun benodigde spullen te halen. IKEA Nederland roept mensen op zich vooraf af te vragen of het echt nodig is naar de winkel te komen en zo ja, zich goed voor te bereiden en doelgericht te winkelen.