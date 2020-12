Adidas neemt in voorjaar besluit over dochteronderneming Reebok

Het Duitse sportartikelenmerk Adidas neemt in het voorjaar een besluit over de toekomst van de tegenvallende dochteronderneming Reebok. Daartoe behoort een mogelijke verkoop, maar het bedrijf kan ook onderdeel blijven van Adidas. Dat meldt Adidas, dat niet tevreden is over Reeboks bedrijfsresultaten.