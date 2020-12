Enorme drukte bij kappers voor sluiting dinsdag

Er is maandag in het hele land een enorme drukte bij kappers, de dag voor de sluiting van salons in verband met de verscherpte coronamaatregelen. „Er is een enorme run op kappers, het is heel erg druk vandaag in onze branche. Je ziet dat kappers openingstijden verruimen en extra personeel inzetten”, laat een woordvoerder van de kappersbranche ANKO weten.