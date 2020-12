‘Lockdown slaat belangrijk gat in inkomsten schoonheidssalons’

De harde lockdown die het kabinet vanavond waarschijnlijk aankondigt, zal een „groot en belangrijk gat slaan” in de omzet van ondernemers in de schoonheidsindustrie. Normaal gesproken is de kerstperiode de drukste tijd van het jaar. „Dit is gewoon vreselijk”, zegt Jantine van ‘t Klooster, bestuursvoorzitter van Anbos, de branchevereniging van schoonheidsspecialisten.