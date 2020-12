‘Maak gebaar met verklaring en geld naar Duchbat III’

De regering en het ministerie van Defensie moeten een speciaal gebaar maken jegens de Dutchbat III-veteranen die in 1995 de val van de enclave Srebrenica in Bosnië meemaakten. Dat gebaar moet bestaan uit het afleggen van een verklaring én een symbolisch bedrag voor alle Dutchbat III-veteranen of hun nabestaanden, bijvoorbeeld 5000 euro belastingvrij.