Hebben we oog voor impact van corona op Afrika?

In Nederland kijken we dagelijks naar de besmettingscijfers, zijn onze oren erop gespitst welke maatregelen er worden genomen en wachten we vol spanning af hoe het zal gaan met de feestdagen. De cijfers van andere westerse landen volgen we om alvast vooruit te denken: kunnen we er weer naartoe op vakantie? Maar hoe is de situatie voor onze broeders en zusters in Afrika?