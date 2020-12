‘Taliban dreigen aanvallen op buitenlandse troepen te hervatten’

Twee topfiguren van de Afghaanse Taliban hebben tegen de BBC gezegd dat ze de aanvallen op buitenlandse troepen in het land hervatten als Joe Biden straks als president de terugtrekking van de Amerikaanse troepen tegenhoudt. De huidige president Trump heeft zich ingezet om Amerikaanse militaire bemoeienissen met het buitenland zo veel mogelijk te stoppen. Hij heeft in februari afspraken gemaakt met de Taliban, onder meer over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen. In mei zouden de laatste Amerikaanse militairen Afghanistan hebben verlaten.