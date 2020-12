Schijn van belangenverstrengeling bij ziekenhuis Slotervaart

Het inmiddels failliete ziekenhuis Slotervaart heeft de gedragsregels overtreden. Bestuurders sloten deals met bedrijven waarin ze zelf belangen hadden, zonder dat de raad van commissarissen daarmee had ingestemd. Daarbij ontstond de schijn van belangenverstrengeling en dat is in strijd met de bestuursregels. Het is echter niet zo ernstig dat de wet is overtreden.