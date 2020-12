AEX klimt na voortzetting brexitoverleg

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag hoger begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden overwegend in het groen. Beleggers verwerkten het nieuws dat Brussel en Londen het brexitoverleg voortzetten ondanks het uitblijven van een doorbraak in de onderhandelingen. De strengere lockdown in Duitsland, de grootste economie van Europa, zorgde voor enige terughoudendheid op de beursvloeren.