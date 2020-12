Oud-student schenkt miljoenen aan Rijksuniversiteit Groningen

Een oud-student heeft een enorm bedrag geschonken aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Eind oktober is als onderdeel van deze schenking aan het zogeheten Ubbo Emmius Fonds een bedrag uitgekeerd van 35 miljoen euro. De verwachting is dat in de nabije toekomst nog meer geld wordt ontvangen, meldt de RUG.