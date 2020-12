Vertrekkende DNB-bestuurder pleit voor deltaplan tegen witwassen

Vertrekkend bestuurder Frank Elderson van De Nederlandsche Bank (DNB) pleit voor een deltaplan tegen witwassen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Elderson, die dinsdag begint als bestuurder bij de Europese Centrale Bank (ECB), stelt dat boeven zich pas zorgen maken als alle onderdelen van het beleid op orde zijn, zo zegt hij in een afscheidsinterview met Het Financieele Dagblad.