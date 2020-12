Coronavaccin en Tankan-rapport stuwen Nikkei

De Japanse aandelenbeurs is maandag met een kleine winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. De vooruitgang met de verspreiding van het coronavaccin gaf beleggers moed. Een positief Tankan-rapport van de Bank of Japan, waaruit bleek dat het vertrouwen van grote Japanse bedrijven is verbeterd in het snelste tempo in bijna twee decennia, bood eveneens steun aan de handel. De sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in Japan en de vrees voor striktere maatregelen om de virusuitbraak in te dammen hielden de koerswinsten beperkt.