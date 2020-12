Onderzoek naar welzijn Dutchbat-militairen val Srebrenica klaar

Welke problemen ondervinden Dutchbat-militairen die in 1995 de val van de enclave Srebrenica in Bosnië meemaakten? Het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum deed daar onderzoek naar en zal maandag zijn bevindingen hierover in Den Haag presenteren. Tegelijk zal een onafhankelijke begeleidingscommissie op basis van de onderzoeksresultaten met aanbevelingen komen. Defensieminister Ank Bijleveld zal het rapport in ontvangst nemen en reageren op de aanbevelingen.