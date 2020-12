Record sneuvelt bij traditionele wijnveiling ziekenhuizen Beaune

Ondanks de coronacrisis is bij de traditionele wijnveiling ten bate van de ziekenhuizen in de Franse stad Beaune opnieuw een record gesneuveld. Zondag bracht de verkoop van het topstuk 780.000 euro op. Het bedrag, neergeteld door een Chinese koper, gaat in zijn geheel naar zorgmedewerkers die Covid-19 hebben opgelopen.