Een 21-jarige man is zaterdagavond rond 23.55 uur lichtgewond geraakt door een schietpartij bij een woning aan de Brandaanstraat in Rotterdam. Het gaat om de bewoner van het pand. Volgens de politie hoefde hij niet naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of er een of meer daders waren. Het slachtoffer zag na de schietpartij twee mannen wegrennen.