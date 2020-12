De zuurstofvoorziening van het internationaal ruimtestation ISS heeft sinds zaterdag weer kuren, meldden de astronauten aan boord. Het is de vijfde keer in twee maanden tijd dat er problemen mee zijn. Het probleem zit hem dit keer in het systeem waarmee het gas wordt teruggewonnen, zei het Russische bemanningslid Sergej Risjkov tegen persbureau Interfax. Het getroffen systeem zit in het Russische deel van het ruimtestation.