Recept: Knolselderij-preigratin met ei en kaas

Veel mensen kennen ’m alleen uit erwtensoep, de knolselderij. Het is een echte wintergroente, met een heel eigen smaak. Ook al ziet de knol er onooglijk uit: hij is de moeite waard.

Je kunt er best chique dingen mee doen. Ooit at ik een heel romige soep van knolselderij die niet zou misstaan op een decembermenu. Ook deze ovenschotel drijft op de combinatie van knolselderij en room, dat is gewoon een goede combinatie.