Coffee-to-go sneuvelt in Tsjechische strijd tegen corona

Koffieliefhebbers in Tsjechië zullen het op straat voorlopig even zonder hun lievelingsdrank moeten stellen. In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus hebben de autoriteiten een verbod afgekondigd op coffee-to-go. Dachten veel Tsjechen dat de donderdag aangenomen resolutie per abuis koffie in een bekertje bevatte, nu blijkt het de regering toch ernst te zijn.