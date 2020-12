Acties 50PLUS tegen jarenlang koopkrachtverlies gepensioneerden

Ouderenpartij 50PLUS zet de komende week acties op touw om te protesteren tegen het koopkrachtverlies dat gepensioneerden al jarenlang treft. Hoewel er in 2021 waarschijnlijk geen pensioenkortingen komen, is dat volgens de partij niet genoeg. Lijsttrekker Liane den Haan zegt zaterdag op een ledenvergadering dat er meer moet gebeuren. „De maat is vol. Ouderen zijn er sinds 2008 maar liefst 20 procent op achteruitgegaan.”