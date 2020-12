De noodverordening die zaterdagochtend inging voor het gebied Wijkevoort bij Tilburg is rond de middag weer ingetrokken. Burgemeester Weterings van Tilburg had de noodtoestand voor het buitengebied afgekondigd, omdat er twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog waren gevonden. De bommen zijn weggehaald en worden later zaterdag elders onschadelijk gemaakt.