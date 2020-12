Politie stopt coldcase-onderzoek moord Manon Seijkens

De politie is er niet in geslaagd de 25 jaar oude moord op Manon Seijkens (8) uit Helmond op te lossen. De moordenaar is niet gevonden. Afgelopen zomer startte de politie een coldcase onderzoek, waarna 103 tips binnenkwamen, maar de gouden tip zat er niet bij. Daarom besloot de politie het onderzoek te sluiten, bevestigde een woordvoerder van de politie berichtgeving in het Eindhovens Dagblad zaterdag.