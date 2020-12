Boeren protesteren bij distributiecentra van supermarkten

Op verschillende plaatsen in het land protesteren boeren zaterdag bij distributiecentra van supermarkten. In Raalte (Overijssel) blokkeren boeren sinds vrijdagavond met trekkers de ingang van een bevoorradingscentrum van Jumbo. In Zwolle voeren boeren sinds zaterdagochtend actie bij een distributiecentrum van Albert Heijn en ook in de Gelderse plaatsen Oosterhout en Geldermalsen wordt gedemonstreerd. Welke organisatie achter de acties zit, kon de politie niet zeggen.