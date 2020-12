Topman Unilever: verbaasd over vijandigheid rond verhuizing

De topman van Unilever, Alan Jope, heeft zich verbaasd over alle ophef en ‘vijandigheid’ in Nederland rond de verhuizing van Unilever naar het Verenigd Koninkrijk. Een ‘juridische, papieren’ keuze voor één nationaliteit werd geïnterpreteerd als een ‘vertrek’, terwijl het hoofdkwartier van de voedseldivisie gewoon in Nederland blijft, zegt hij in het FD.