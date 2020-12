DE BILT (ANP). Automobilisten moeten zaterdagochtend in een aantal delen van Nederland rekening houden met beperkt zicht door mist. Volgens Weeronline komt in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en het westen van Noord-Brabant op uitgebreide schaal mist voor. Regionaal is sprake van verkeersbelemmerende mist met minder dan 200 meter zicht, aldus het weerbureau.